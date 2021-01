México aprova uso emergencial de vacina de Oxford contra covid-19

O México concedeu nesta segunda-feira (4) a autorização emergencial para o uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, anunciou o governo.

A Comissão Federal de Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) “autorizou a vacina AstraZeneca para uso emergencial contra o vírus SARS-CoV-2“, revelou Hugo López-Gatell, subsecretário de Saúde e porta-voz da estratégia do governo no combate ao coronavírus.

No dia 24 de dezembro, o México começou a vacinar seus profissionais de saúde com o imunizante biológico fabricado pela parceria entre as farmacêuticas alemã-americana Pfizer e BioNTech.

Cerca de 30 mil trabalhadores do setor de saúde, cerca de um quarto do que era esperado na primeira etapa, haviam sido vacinados até domingo, segundo o governo.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que até a primeira quinzena de janeiro está prevista a vacinação de entre 700.000 e 750.000 profissionais de saúde na linha de frente do combate à pandemia.

O México participa de um convênio com a Fundação do magnata mexicano Carlos Slim, Astrazeneca e a Universidade de Oxford para a produção do imunizante em seu território e na Argentina, bem como sua distribuição sem fins lucrativos na América Latina, exceto no Brasil.

O acordo firmado pelo México inclui a aquisição de 77,4 milhões da vacina AstraZeneca/Oxford. O governo mexicano assinou acordos de 1.659 bilhão de dólares com diversos laboratórios para a compra de até 200 milhões de doses que permitirão imunizar, gratuitamente, até 116 milhões de mexicanos entre 2020 e 2021, segundo o a Secretaria da Fazenda.

O México, com 128 milhões de habitantes, é o quarto país mais atingido pelo novo coronavírus no mundo em números absolutos, com 127.757 mortes e 1,4 milhão de infectados, segundo dados oficiais divulgados até esta segunda-feira.