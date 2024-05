Média salarial anual de executivos chineses tem primeira queda em 20 anos, diz relatório

Um relatório publicado pelo Rongzheng Group em 28 de maio mostrou que, em 2023, a média do salário anual mais alto dos executivos das empresas listadas foi de 1,6581 milhão de yuans, apresentando queda pela primeira vez em quase 20 anos, com redução de 3,27%. Entre eles, a média do salário anual do presidente das empresas no ano passado foi de 1,317 milhão de yuans, uma queda de 3,32% em relação ao ano anterior.

Segundo o Relatório sobre o Valor dos Empresários Chineses (2024), o presidente da Wuxi Apptec, Li Ge, ocupou o primeiro lugar com um salário anual de 41,9686 milhões de yuans (montante total da remuneração antes da tributação dos impostos), seguido pelo presidente da Mindray Medical, Li Xiting, e o vice-presidente da Tongwei Co., Li Bin, com salários anuais de 26,6286 milhões e 26,28 milhões de yuans, respectivamente.

Além dos três mencionados, alguns executivos de empresas como Midea Group, Yili, Beigene, e Changzhou Fusion New Material, receberam mais de 10 milhões de yuans em salários anuais no ano passado. A amostra do relatório inclui 5.311 empresas, e de cada empresa é selecionado um funcionário com o salário anual mais alto para calcular a média.

O setor financeiro ainda domina a lista em termos de nível salarial, com a média do salário anual mais alto do setor sendo de 2,2298 milhões de yuans no ano passado. Seguido pelo setor de saúde e trabalho social.

O relatório também divulgou a situação de remuneração por ações das empresas A-share em 2023. No ano passado, um total de 651 empresas listadas anunciaram 666 planos de remuneração por ações, um decréscimo de 12,6% em relação ao ano anterior.

No entanto, em 2023, a média do subsídio dos conselheiros independentes foi de 113,9 mil yuans, um aumento de 15,28% em relação ao ano anterior.

Em relação aos fatores de influência, o relatório afirma que a capacidade de geração de lucros das empresas, o desempenho do mercado de ações, a reestruturação do setor, afetaram a remuneração dos executivos das empresas listadas.

Sobre a capacidade de geração de lucros das empresas, de acordo com as estatísticas, o lucro líquido das empresas listadas no geral diminuiu 1,45% ano a ano em 2023, afetando assim a remuneração dos executivos.

Em termos de políticas de ajuste estrutural da economia, a remuneração de executivos em alguns setores tradicionais pode ser afetada pelo ritmo de desaceleração do desenvolvimento do setor.

Segundo a análise do Rongzheng Group, em 2023, com a liberação oficial das restrições da pandemia de covid-19, a economia macro nacional entrou em uma fase de ajuste estrutural e recuperação, e o setor de saúde e trabalho social ainda manteve um alto ritmo de crescimento.

Ao analisar por segmento, empreendimentos de ciências e tecnologia continua a ser o segmento com o maior número de anúncios de planos de remuneração baseada em ações, atingindo 230 no ano passado, representando mais de 30% do número total de anúncios.

Fonte: stcn.com