McDonald’s compra todas as franquias da marca em Israel

Na quinta-feira, o McDonald's anunciou que comprará todos os seus 225 restaurantes franqueados em Israel da franqueada Alonyal Limited, que operou as unidades no país por mais de três décadas. O anúncio veio algumas semanas depois de a rede afirmar que a guerra entre Israel e Hamas estaria prejudicando as vendas.

Espera-se que o negócio seja finalizado nos próximos meses. Nesse momento, o McDonald's será dono e operador de todos seus restaurantes no país, contando com mais de 5 mil funcionários.

Os restaurantes têm sido alvo de boicotes após a publicação, em redes sociais, de que o McDonald's de Israel doaria dezenas de milhares de refeições às forças de defesa do país e aos seus cidadãos após o início da guerra contra o Hamas, em 7 de outubro do ano passado. Após esses ataques, a Alonyal ofereceu ainda descontos aos soldados e às forças de segurança do país.

A empresa afirmou que suas vendas internacionais estariam em queda no último trimestre de 2023 em decorrência também do conflito. O McDonald’s declarou ainda que “continua comprometido com o mercado israelense e com a garantia de uma experiência positiva para os funcionários e clientes no mercado daqui para frente”.

No mês de janeiro, o CEO Chris Kempczinski afirmou que “em todos os países onde operamos, inclusive nos países muçulmanos, o McDonald’s é orgulhosamente representado por operadores proprietários locais”, em uma possível tentativa de amenizar a situação.