Maior usina nuclear da Europa está em chamas na Ucrânia, diz prefeito

A usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, está em chamas, segundo Dmytro Orlov, prefeito da cidade vizinha, Energodar. A situação atual é consequência da invasão russa ao território ucraniano, que segue pelo 8º dia consecutivo.

“Uma ameaça à segurança mundial!!! Como resultado do bombardeio implacável do inimigo dos edifícios e blocos da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporíjia está pegando fogo!!!”, afirmou Orlov no Telegram.

Antes disso, o prefeito já tinha afirmado que tropas russas estavam a caminho da cidade, relatando também que era possível ouvir barulho alto de tiros. Mais cedo, os cerca de 730 mil moradores da cidade vizinha se juntaram em uma forma de “barricada humana” para tentar conter o avanço das tropas russas.

Não é o primeiro avanço da Rússia em direção à energia nuclear. Há cerca de uma semana, a Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, que fica a cem quilômetros ao norte da capital da Ucrânia.

Até o momento, a Organização Internacional de Energia Atômica afirmou que está trabalhando para fornecer assistência aos ucranianos.

