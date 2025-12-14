Kast e Jara comparecem às urnas no Chile; veja fotos do segundo turno

Jara, da coalizão Unidad por Chile, e José Antonio Kast, do Partido Republicano, lideraram o primeiro turno da eleição. Pesquisas de opinião apontam Kast como o candidato à frente nas preferências do eleitorado. ( Claudio Santana/Getty Images)
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 15h22.
Última atualização em 14 de dezembro de 2025 às 15h28.
As seções eleitorais em todo o Chile abriram na manhã deste domingo, 14, para o segundo turno da eleição presidencial, que definirá o sucessor do atual governo. A votação começou às 8h e segue até as 18h (horário de Brasília), com expectativa de que o resultado oficial seja divulgado ainda hoje, segundo o Serviço Eleitoral do Chile (Servel).
Mais de 15 milhões de eleitores estão aptos a votar nesta que é a primeira disputa presidencial realizada sob o regime de voto obrigatório desde que a regra voltou a vigorar no país. A medida, retomada após uma década, tem como objetivo elevar a participação popular e reduzir a abstenção, historicamente elevada em eleições recentes.
A corrida coloca frente a frente dois projetos políticos antagônicos. De um lado está Jeannette Jara, candidata de esquerda e representante da coalizão governista, que defende maior presença do Estado na economia, fortalecimento de políticas sociais e continuidade das reformas iniciadas nos últimos anos.
Do outro, José Antonio Kast, líder do Partido Republicano e expoente da direita chilena, com discurso centrado em endurecimento da segurança pública, redução do tamanho do Estado e críticas ao atual modelo político.
No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de cerca de três pontos percentuais, resultado considerado acima das expectativas para Kast. Desde então, pesquisas divulgadas por institutos locais e citadas pela imprensa chilena apontam uma ampliação da vantagem do candidato ultraconservador.
O levantamento mais recente indica Kast com cerca de 50% das intenções de voto, contra aproximadamente 34% de Jara, enquanto indecisos e votos brancos seguem como fator de incerteza.
O processo eleitoral ocorre sob forte esquema de segurança, com apoio das Forças Armadas, como prevê a legislação chilena para dias de votação. Observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União Europeia acompanham o pleito, monitorando desde a abertura das urnas até a apuração.
Além da disputa ideológica, o próximo presidente enfrentará um cenário político desafiador. Analistas destacam que o novo governo terá de negociar com um Congresso fragmentado, lidar com pressões por crescimento econômico, inflação e segurança, além de responder às demandas sociais que marcaram os protestos dos últimos anos.
Após o encerramento da votação, o Servel deve divulgar boletins parciais ao longo da noite, seguidos pelo resultado consolidado. A expectativa das autoridades eleitorais é de uma apuração rápida, mantendo a tradição chilena de transparência e agilidade no processo eleitoral.