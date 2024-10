Jogos Asiáticos de Inverno em Harbin impulsionam esportes de gelo na China

30 de outubro marca a contagem regressiva de 100 dias para a abertura dos Jogos Asiáticos de Inverno de 2025 em Harbin, no norte da China. Em todo o país, esportes no gelo têm se tornado cada vez mais populares, atraindo novos adeptos e aumentando a demanda por infraestrutura especializada.

Expansão de instalações impulsiona indústria esportiva

As instalações para esportes no gelo na China estão crescendo rapidamente. Em 2023, o número total dessas instalações atingiu 2.847 unidades, uma expansão que está impulsionando o desenvolvimento da indústria de equipamentos e acessórios para atividades esportivas no gelo e na neve. A previsão é de que o valor de produção da indústria ultrapasse RMB 1 trilhão em 2025, reforçando o compromisso do país com o crescimento do setor.

Resorts de esqui atraem milhares de turistas

O resort de esqui de Koktokay, localizado no condado de Fuyun, na região de Altay, província de Xinjiang, foi o primeiro resort ao ar livre a abrir para a temporada de gelo e neve deste ano. Desde sua inauguração em 20 de outubro, o resort atrai esquiadores de todo o país, que buscam a velocidade e emoção do esqui. Atualmente, o Koktokay está recebendo mais de 3 mil visitantes diariamente, um reflexo do crescente interesse pelo esporte.

Preparativos para a temporada de esqui no Norte da China

Com a queda das temperaturas em regiões como Hebei, Jilin e Liaoning, os resorts de esqui já estão em fase de preparação. O processo de fabricação de neve teve início para assegurar que as instalações estejam prontas para receber os turistas a partir da primeira semana de novembro, marcando o início da temporada de esqui 2024-2025 no Norte da China.