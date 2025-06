Israel garante que não atacará mais o Irã após Netanyahu conversar com Trump

Israel garantiu nesta terça-feira, 24, que não atacará mais o Irã, após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assegurou que o cessar-fogo está "em vigor" e deve ser respeitado.

"Após a conversa do presidente Trump com o primeiro-ministro Netanyahu, Israel se absteve de realizar novos ataques", afirmou um comunicado do gabinete de Netanyahu.

O comunicado, no entanto, acusa o Irã de ter violado o acordo em pelo menos duas ocasiões e ressalta que, em resposta, a Força Aérea israelense destruiu um radar no norte de Teerã.

Reação do Irã

As declarações do gabinete do líder israelense foram divulgadas logo após sua força aérea bombardear o radar na capital persa, um ataque relatado pela emissora estatal iraniana “Press TV”, que informou ter ouvido sons de explosões no norte de Teerã.

O jornal iraniano “Etemad” também alertou que as defesas aéreas foram ativadas em Chamestan, Babol e Babolsar, cidades na província de Mazandaran, no norte do país.

Segundo o jornalista Barak Ravid, correspondente do portal americano “Axios” e do jornal israelense “Walla”, que citou um funcionário israelense de alto escalão, Trump pediu a Netanyahu que cancelasse o ataque.

Netanyahu disse que não tinha condições de fazê-lo e precisava responder de alguma forma à "violação do cessar-fogo" pelo Irã, após os dois líderes terem concordado em reduzir a escala do ataque.

Declarações de Trump

"ISRAEL não atacará o Irã. Todos os aviões darão meia-volta e retornarão para casa, enquanto fazem uma saudação amigável ao Irã. Ninguém será ferido, o cessar-fogo está em vigor!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

Trump havia expressado frustração esta manhã com Israel por "descarregar (bombas) logo após o acordo" e advertiu o governo israelense para que ordenasse o retorno de seus aviões.

"Precisamos que Israel se acalme porque saíram em uma missão esta manhã. Precisam se acalmar agora!", afirmou o presidente dos EUA nos jardins da Casa Branca antes de partir esta manhã para Haia, na Holanda, para participar da cúpula da Otan.

"Não estou muito satisfeito com Israel, estou muito insatisfeito, embora também não esteja satisfeito com o Irã", disse Trump aos repórteres.

"Basicamente, temos dois países que lutam há tanto tempo e com tanta força que não sabem mais o que estão fazendo", acrescentou, usando o palavrão "fuck".

Últimos conflitos

O Exército iraniano alegou nesta terça-feira que Israel lançou três ondas de mísseis após o início do cessar-fogo anunciado por Trump.

Israel também denunciou o lançamento de um míssil iraniano em seu território uma hora após o cessar-fogo pactuado depois de 12 dias de hostilidades, algo que o Irã negou.

*Com EFE.