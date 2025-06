Novo embaixador brasileiro antecipa ida ao Irã e assumirá posto nos próximos dias

Em meio à guerra entre Israel e Irã, o Itamaraty decidiu antecipar em alguns dias a ida do embaixador do Brasil em Teerã, André Veras Guimarães. A previsão era que ele assumisse o posto no próximo mês mas, diante da atual situação, Guimarães deve seguir para a capital iraniana no próximo fim de semana, segundo um interlocutor do governo brasileiro.

A indicação de Guimarães foi aprovada pelo Senado no fim do mês passado. Ele vai substituir Eduardo Gradilone. O posto está sem embaixador desde o início deste ano e tem à frente o encarregado de negócios, Felipe Flores.

O diplomata chegará a um país sob ataques de Israel. A guerra escalou no último fim de semana, quando os Estados Unidos bombardearam o Irã, sob o argumento de que era preciso destruir as instalações nucleares iranianas.

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo "completo e total" nas próximas horas. Em uma publicação nas redes sociais, o republicano afirmou que o Irã iniciaria a trégua e Israel o retomaria 12 horas depois, com a guerra sendo considerada encerrada à meia-noite. Porém, há incertezas se isso realmente vai acontecer.

No domingo, o governo brasileiro divulgou uma nota condenando os ataques de Israel e dos EUA contra o Irã. O texto afirma que há desrespeito à soberania nos iranianos e ao direito internacional.

Formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, Guimarães ingressou na diplomacia em 1996, como terceiro-secretário. Foi vice-cônsul e cônsul-adjunto do Consulado-Geral do Brasil em Nova Iorque, chefe do setor político da embaixada do Brasil nos EUA.

Ao ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, o novo embaixador do Brasil no Irã falou sobre o ingresso dos iranianos no Brics (grupo formado por nações em desenvolvimento) e as relações bilaterais entre os dois países

"Brasil e Irã mantêm relações diplomáticas há mais de 120 anos. Em junho serão 122 anos. Essas relações estão ancoradas em cerca de duas dezenas de acordos. Os dois países não têm diferenças maiores quanto a temas da agenda internacional e têm se apoiado mutuamente em candidaturas e votações em organismos internacionais", ressaltou.