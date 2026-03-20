Israel diz ter atacado alvos do regime sírio no sul da Síria

Repórter
Publicado em 20 de março de 2026 às 08h12.
O Exército de Israel informou nesta sexta-feira, 20, que realizou ataques contra estruturas do governo sírio no sul da Síria. A ação foi divulgada em comunicado oficial.
De acordo com os militares, os bombardeios aconteceram durante a noite e tiveram como alvo instalações e armamentos ligados ao regime sírio.
“Durante a noite, o Tsahal (Exército de Israel) atacou um quartel-general e armamentos em campos militares do regime sírio no sul da Síria. Foi uma resposta aos acontecimentos de ontem (quinta-feira), durante os quais civis drusos foram atacados na região de Sueida”.
No comunicado, o Exército declarou que “não permitirá que os drusos na Síria sejam alvo de ataques e continuará atuando para garantir sua proteção”.
Os militares também informaram que “continua acompanhando de perto a evolução da situação no sul da Síria”.
Os ataques ocorrem em meio ao conflito em andamento no Oriente Médio. Desde 28 de fevereiro, a região vive uma guerra iniciada após ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que responde com ações de represália.
*Com informações da AFP