Israel bombardeia bairro de Damasco, segundo imprensa estatal síria

"Um ataque de mísseis israelense atingiu o bairro residencial de Kafr Sousa, na capital Damasco", informou a televisão estatal síria. A agência estatal SANA publicou imagens das supostas consequências do ataque em que se vê um edifício de vários andares com fachada escurecida e janelas quebradas.

#BREAKING : Israeli aircraft #bombed a residential apartment in the Kafr Sousse neighborhood in the Syrian capital, Damascus#Damascus #Syria #Israel #aircraft #airstrike #Apartment pic.twitter.com/BGXuqXujHZ

