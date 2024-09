Investigação final confirma causa de acidente aéreo que matou presidente do Irã

O acidente de helicóptero que matou o presidente iraniano Ebrahim Raisi, no dia 19 de maio, foi causado apenas pelo mau tempo, confirmou o comitê especial de investigação neste domingo.

O então mandatário, de 63 anos, retornava da inauguração de uma barragem na fronteira com o Azerbaijão quando o helicóptero caiu, sob chuva e um denso nevoeiro, na região montanhosa do Noroeste do país.

De acordo com a investigação final, a causa do acidente foram "as complexas condições climáticas e atmosféricas da região", afirmou a junta que analisou o ocorrido. As informações foram divulgadas pela mídia estatal IRIB.

O relatório acrescenta que "o surgimento repentino de uma espessa massa de neblina" contribuiu para a queda do helicóptero montanha.

Em maio, o Exército iraniano já havia indicado não ter encontrado provas de ação criminosa no acidente, que também matou o então ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian.

Além disso, em agosto, o Estado-Maior das Forças Armadas iranianas negou informações da agência de notícias local Fars, que havia atribuído parcialmente a queda a uma suposta sobrecarga pela aeronave ter dois passageiros a mais do que o permitido.

Segundo a Fars, a investigação teria concluído que o acidente ocorreu pelas más condições climáticas e pela incapacidade do helicóptero de alcançar altitude por ter mais passageiros do que o previsto pelos protocolos de segurança, o que o governo nega.

"O que é mencionado nas informações da Fars sobre a presença de mais duas pessoas no helicóptero, em violação dos protocolos de segurança, é completamente falso", indicou o Estado-Maior em comunicado.