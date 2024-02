Invasão de mosquitos em Buenos Aires faz Milei e oposição trocarem acusações

Buenos Aires sofreu nesta semana uma verdadeira "invasão" de mosquitos. Essa é a segunda vez em dois meses que há um aumento significativo desses insetos na província argentina. Especialistas explicam que a proliferação do Aedes albifasciatus - conhecido como mosquito da água da enchente - é uma consequência das intensas chuvas de verão. Essa espécie não transmite doenças como a dengue, embora tenha sido associada à encefalite equina.

Cientistas estão estudando a ligação com a encefalite equina, doença que em 2023 causou um surto em cavalos no centro e no norte do país e provocou pelo menos 12 infecções em humanos, depois de mais de duas décadas sem registros.

De acordo com o El País, a explicação dada pelos cientistas para esse fenômeno é simples: os ovos colocados pela fêmea do Aedes albifasciatus podem resistir durante longos períodos de seca. E aí, com a chuva abundante, os ovos dão vida a milhões de mosquitos. O Aedes albifasciatus tem uma presença muito ampla na Argentina: desde o sul, na província da Terra do Fogo, até o norte do país.

Os especialistas alertam, no entanto, que essa espécie não transmite a dengue, cujo vetor é o Aedes aegypti, que é menor, tem manchas brancas e se reproduz principalmente em recipientes cheios de água dentro ou ao redor das casas. Infelizmente muito conhecido pelos brasileiros. Nosso país é aquele com o maior número de casos registrados na região: mais de 530 mil e 90 mortes, os piores números em 40 anos. Nesta semana, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a incluir a vacina contra a dengue no sistema público de saúde.

Na Argentina, foram registradas 48.366 infecções desde julho de 2023 e 35 pessoas morreram, a maioria delas no nordeste do país, de acordo com o último Boletim Epidemiológico Nacional.

Na última sexta-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento dos casos de dengue nas Américas, com mais de 670.000 casos positivos.

