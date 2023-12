Indústria estratégica emergente é demanda adicional para escritórios de alta qualidade na China

De 2019 até o momento, 84% da nova área locada de escritórios pelas indústrias estratégicas emergentes está concentrada em sete grandes cidades na China: Pequim, Xangai, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan e Xi’an. Entre essas cidades, Pequim e Xangai mantêm liderança absoluta, representando mais da metade da nova área locada.

Um novo motor de qualidade está impulsionando uma transformação estrutural na demanda por imóveis comerciais. As indústrias estratégicas emergentes tornaram-se uma demanda adicional para escritórios de alta qualidade e instalações de pesquisa e desenvolvimento, especialmente em cidades de primeira e segunda linha, onde há uma concentração de recursos humanos de alta qualidade.

Xie Chen, chefe do departamento de pesquisa da CBRE na China, afirmou que, em 2023, a economia chinesa está gradualmente se recuperando, mas ainda enfrenta desafios internos e externos. Investidores podem concentrar-se em parques científicos de ciências da vida e apartamentos para aluguel a longo prazo, beneficiando-se da inovação industrial e da atualização do consumo. Ele recomenda também explorar oportunidades de investimento em imóveis comerciais e logísticos, com foco na qualidade, para construir uma carteira de ativos de alta qualidade.

Diante do contexto de inovação e melhora da economia chinesa, setores estratégicos emergentes, como a próxima geração de tecnologia da informação, biotecnologia e manufatura de equipamentos de alta tecnologia, estão se desenvolvendo rapidamente. Ao contrário da manufatura tradicional, essas indústrias estratégicas emergentes têm uma intensidade significativa de capital intelectual e tecnológico, destacando a importância de espaços de escritório de alta qualidade e áreas de pesquisa e desenvolvimento em seus ambientes de trabalho.

De acordo com os dados da CBRE, a participação das empresas estratégicas emergentes na área total de novos contratos de locação de escritórios no país aumentou de 24,6% em 2019 para 32,5% atualmente, com uma participação de mais de 70% nos parques comerciais de Pequim e Xangai.

Xie Chen destaca que o 14º Plano Quinquenal propôs um crescimento médio anual de mais de 7% nos gastos com pesquisa e desenvolvimento de toda a sociedade entre 2021 e 2025, com a participação do valor agregado das indústrias estratégicas emergentes no PIB ultrapassando 17% até 2025. Isso continuará impulsionando o crescimento da demanda por propriedades de escritório e pesquisa relacionadas.

A escolha de locais para escritórios das indústrias estratégicas emergentes está altamente alinhada com a distribuição de recursos humanos. Segundo dados da CBRE, de 2019 até agora, 84% da nova área locada para escritórios em indústrias estratégicas emergentes está concentrada em sete grandes cidades na China: Pequim, Xangai, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan e Xi’an. Entre essas cidades, Pequim e Xangai mantêm uma liderança absoluta, representando mais da metade da nova área locada.

A crescente importância atribuída pelas empresas à qualidade do espaço de escritório é outra tendência estrutural importante. Xie Chen revela que, nos três primeiros trimestres deste ano, a participação líquida absorvida por edifícios de escritórios de nível A em 18 grandes cidades na China atingiu um recorde histórico de 97%. Nas cidades de primeira linha, a pressão exercida pelos edifícios de nível A sobre os edifícios de nível B é ainda mais evidente.

Em termos de investimento, a CBRE sugere que investidores institucionais de médio e longo prazo priorizem ativos de escritórios de nível ultra A e nível A em localizações centrais das cidades de primeira linha, com boa previsibilidade de fluxo de caixa futuro. Além disso, ao longo da última década, o desempenho dos retornos dos escritórios na China continental mostrou baixa correlação ou correlação negativa com mais de 90% dos principais mercados globais, oferecendo opções de investimento diversificadas para investidores globais.