Índia alerta para necessidade de garantir comércio global estável em meio a tarifas de Trump

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, alertou na segunda-feira, na cúpula virtual do Brics, sobre a necessidade de garantir um ambiente de comércio global estável e previsível, em uma mensagem entregue em meio às tensões globais sobre as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"É imperativo que as práticas econômicas sejam justas, transparentes e para o benefício de todos", frisou Jaishankar ao falar em nome do primeiro-ministro, Narendra Modi, na reunião extraordinária convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O chefe da diplomacia indiana também enfatizou que, diante das "múltiplas perturbações", a prioridade da comunidade internacional deve ser "proteger" a economia global contra choques externos, o que significa criar "cadeias de suprimentos mais resistentes, confiáveis e diversificadas".

As relações entre Índia e EUA ficaram tensas nas últimas semanas depois que o governo de Donald Trump impôs tarifas secundárias à Índia por comprar petróleo da Rússia. As tarifas sobre as exportações indianas agora excedem 50%, uma das mais altas aplicadas pelo líder republicano. O governo indiano condenou a medida como "injusta, injustificada e irracional".

O chanceler também advertiu que o protecionismo e a politização do comércio "não ajudarão" a estabilidade internacional e lembrou que a Índia tem alguns de seus maiores déficits comerciais com parceiros do bloco.

Jaishankar definiu a situação atual do mundo como um "motivo de profunda preocupação" e justificou sua gravidade com o impacto da pandemia de covid-19, guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, eventos climáticos extremos e o retrocesso da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs).

Além disso, apontou a necessidade de uma reforma urgente do sistema multilateral, incluindo a ONU e seu Conselho de Segurança, para superar os impasses que impediram o consenso sobre questões "fundamentais" nos últimos anos.

A cúpula do Brics, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China, China e África do Sul, ocorre em um cenário de crescente incerteza econômica e geopolítica exacerbada pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e pelas tensões comerciais decorrentes das ações de Washington.

Criado em 2009, o fórum Brics expandiu-se nos últimos anos e atualmente reúne dez países, após a incorporação de Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, representando algumas das principais economias do Sul Global.