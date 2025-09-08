Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Índia alerta para necessidade de garantir comércio global estável em meio a tarifas de Trump

Relações entre Índia e EUA ficaram tensas nas últimas semanas depois que o governo de Donald Trump impôs tarifas secundárias ao país por comprar petróleo da Rússia

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h42.

Tudo sobreÍndia
Saiba mais

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, alertou na segunda-feira, na cúpula virtual do Brics, sobre a necessidade de garantir um ambiente de comércio global estável e previsível, em uma mensagem entregue em meio às tensões globais sobre as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"É imperativo que as práticas econômicas sejam justas, transparentes e para o benefício de todos", frisou Jaishankar ao falar em nome do primeiro-ministro, Narendra Modi, na reunião extraordinária convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O chefe da diplomacia indiana também enfatizou que, diante das "múltiplas perturbações", a prioridade da comunidade internacional deve ser "proteger" a economia global contra choques externos, o que significa criar "cadeias de suprimentos mais resistentes, confiáveis e diversificadas".

As relações entre Índia e EUA ficaram tensas nas últimas semanas depois que o governo de Donald Trump impôs tarifas secundárias à Índia por comprar petróleo da Rússia. As tarifas sobre as exportações indianas agora excedem 50%, uma das mais altas aplicadas pelo líder republicano. O governo indiano condenou a medida como "injusta, injustificada e irracional".

O chanceler também advertiu que o protecionismo e a politização do comércio "não ajudarão" a estabilidade internacional e lembrou que a Índia tem alguns de seus maiores déficits comerciais com parceiros do bloco.

Jaishankar definiu a situação atual do mundo como um "motivo de profunda preocupação" e justificou sua gravidade com o impacto da pandemia de covid-19, guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, eventos climáticos extremos e o retrocesso da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs).

Além disso, apontou a necessidade de uma reforma urgente do sistema multilateral, incluindo a ONU e seu Conselho de Segurança, para superar os impasses que impediram o consenso sobre questões "fundamentais" nos últimos anos.

A cúpula do Brics, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China, China e África do Sul, ocorre em um cenário de crescente incerteza econômica e geopolítica exacerbada pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e pelas tensões comerciais decorrentes das ações de Washington.

Criado em 2009, o fórum Brics expandiu-se nos últimos anos e atualmente reúne dez países, após a incorporação de Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, representando algumas das principais economias do Sul Global.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaTarifasNarendra ModiEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

Suprema Corte autoriza Trump a afastar democrata de agência de proteção ao consumidor

Maduro mobiliza 25 mil militares nas fronteiras da Venezuela em meio a tensão com os EUA

Tribunal dos EUA confirma multa de R$ 450 milhões contra Trump por difamação

Milei reconhece derrota em eleições legislativas, mas nega recuo em políticas do governo

Mais na Exame

Marketing

Instituições de ensino ou marcas em disputa de mercado? As universidades no divã

Casual

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos

Brasil

Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento em hospital

Mundo

Suprema Corte autoriza Trump a afastar democrata de agência de proteção ao consumidor