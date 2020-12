Incêndio em centro de tratamento da covid-19 deixa 10 mortos na Turquia

Um incêndio neste sábado em um hospital em Gaziantep, no sudeste da Turquia, matou dez pessoas, todas pacientes com covid-19, anunciou o ministro da Saúde turco.

O incêndio ocorreu na unidade de terapia intensiva desta unidade destinada a pessoas com a doença, após a explosão de um tubo de oxigênio de um respirador artificial.

Os demais pacientes afetados pelo incidente foram transferidos para outros hospitais da região.

“Estamos profundamente tristes por este trágico evento”, reagiu Fahrettin Koca, o ministro da Saúde turco que visitou o local.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram uma unidade de terapia intensiva totalmente devastada, com leitos carbonizados.

A Turquia registrou mais de dois milhões de casos de covid-19, dos quais mais de 17.600 foram fatais.

Diante de um aumento no número de casos, a Turquia reforçou as medidas em vigor no final de novembro com a introdução de um toque de recolher total durante o fim de semana e parcial durante a semana.