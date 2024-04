Homem é preso após ameaçar se explodir em consulado do Irã em Paris

A polícia francesa isolou o consulado iraniano em Paris na manhã desta sexta-feira, 19, após um homem ameaçar se explodir no local. Ele foi rapidamente contido pelos guardas e preso. O suposto ataque aconteceu em meio as recentes ofensivas entre Israel e o Irã.

Por volta das 11h do horário local (06h, no horário de Brasília), um grupo de policiais no edifício percebeu a presença de um homem carregando o que parecia ser uma granada e um colete explosivo. Os guardas imediatamente deteram o suspeito e isolaram a área. A população foi orientada a evitar a região, informou a agência Reuters.

Às 14h45, o homem foi retirado do consulado pelos agentes de segurança e, ao ser revistado, descobriram que ele não carregava nenhum explosivo. Uma busca no local está sendo realizada pelos investigadores.

Segundo o jornal francês Le Parisien, várias testemunhas relataram que o homem arrastou bandeiras pelo chão do consulado e disse que queria vingar a morte do irmão. A identidade do agressor não foi revelada, mas foi confirmado que ele é o mesmo homem que teria queimado pneus em frente ao consulado no dia 9 de abril, como um protesto.

Momento de tensão

Após o anúncio da ameaça no consulado do Irã, diversos estabelecimentos comerciais foram fechados e serviços de transportes foram interrompidos por motivos de segurança. O consulado iraniano está localizado no 16º Arrondissement.

A embaixada dos Estados Unidos na França emitiu um alerta pedindo aos cidadãos que se afastem da região e sigam as orientações das autoridades de segurança.

Por enquanto, a polícia francesa não esclareceu se o incidente tem alguma relação com a escalada das tensões entre o Irã e Israel.

Nesta sexta-feira, explosões foram ouvidas na cidade iraniana de Isfahan, em um incidente descrito por testemunhas como um ataque realizado por Israel. No entanto, Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha intenção de retaliar.

No sábado, 13, o Irã havia realizado um ataque com drones contra Israel.