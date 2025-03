Por que a água do Mar Morto é tão salgada?

O Mar Morto é um lago de água salgada situado no Oriente Médio, na fronteira entre Israel, Palestina e Jordânia.

Conhecido por ser o ponto mais baixo da Terra, com suas margens situadas a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, ele se destaca por sua elevada concentração de sal, que chega a ser aproximadamente nove vezes maior que a dos oceanos, o que ​faz com que seja praticamente impossível existir vida aquática — razão que justifica o nome do mar.

A explicação para isso deve-se a fatores geográficos e climáticos. O Mar Morto está localizado em uma região de clima árido, com altas temperaturas que intensificam a evaporação da água. Além disso, não possui saídas naturais; toda a água que entra, principalmente proveniente do rio Jordão, evapora-se, deixando para trás os sais minerais. ​

Por que não se pode nadar no Mar Morto?

Devido à sua alta densidade causada pela salinidade, é praticamente impossível nadar no Mar Morto da maneira convencional. A densidade da água faz com que os corpos flutuem facilmente, tornando a natação tradicional inviável e até perigosa, já que a ingestão acidental de água pode ser prejudicial à saúde.

Além disso, o contato com olhos, ouvidos e boca deve ser evitado. [/grifar]A água pode causar irritações severas nas mucosas e, se ingerida em pequenas quantidades, pode provocar intoxicações leves. [/grifar]Em grandes volumes, pode ser fatal devido à alta concentração de sais e minerais.

Por precaução, especialistas recomendam permanecer no Mar Morto por, no máximo, 15 a 20 minutos por vez. Permanecer além disso pode desidratar a pele e provocar ardência em pequenas feridas ou cortes. Após sair da água, é indicado enxaguar o corpo com água doce para evitar reações dermatológicas.

3 curiosidades sobre o Mar Morto Apesar de não ser indicado para banho, esse mar desperta a curiosidade de turistas que desejam conhecê-los. Conheça algumas curiosidades sobre ele:

Propriedades terapêuticas: A lama e a água do Mar Morto são ricas em minerais como magnésio, cálcio e potássio, sendo utilizadas em tratamentos de pele e produtos de beleza devido às suas propriedades benéficas;​ Descobertas arqueológicas: Nas proximidades do Mar Morto, foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos antigos de grande importância histórica e religiosa;​ Diminuição do nível das águas: Nas últimas décadas, ele tem sofrido uma redução significativa em seu nível de água, devido ao desvio de rios que o alimentam e à exploração mineral, o que tem gerado preocupação ambiental.

Como conhecê-lo?

Não existem voos diretos do Brasil para Israel ou Jordânia. Sendo assim, os viajantes devem fazer conexões em países europeus ou do Oriente Médio. As principais portas de entrada são:​

Israel: Aeroporto Internacional Ben Gurion, próximo a Tel Aviv.​

Jordânia: Aeroporto Internacional Rainha Alia, em Amã

Após chegar a esses aeroportos, é possível alugar um carro, utilizar serviços de táxi ou ônibus para se deslocar até o Mar Morto.

Documentos necessários

Israel: Brasileiros não necessitam de visto para estadias de até 90 dias, mas precisam obter uma autorização de viagem eletrônica (ETA-IL) antes do embarque. É essencial que o passaporte tenha validade mínima de seis meses a partir da data de entrada no país. ​

Jordânia: O visto pode ser obtido na chegada ao país, mediante pagamento de uma taxa de aproximadamente 70 dinares jordanianos (cerca de 57 dólares). É necessário que o passaporte tenha validade mínima de seis meses e, preferencialmente, apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela. ​

Média de valores das passagens aéreas

Os preços das passagens aéreas do Brasil para Israel ou Jordânia variam conforme a época do ano, companhia aérea e antecedência da compra. Em média, os valores podem oscilar entre US$ 900 e US$ 1.500 para passagens de ida e volta em classe econômica. Recomenda-se pesquisar com antecedência e utilizar ferramentas de comparação de preços para encontrar as melhores ofertas.

Por que você deve saber disso?

Compreender as características únicas do Mar Morto é essencial para valorizar sua importância ambiental, histórica e econômica. Além de ser um fenômeno natural singular, ele oferece recursos terapêuticos e atrai turistas do mundo todo.

No entanto, a conscientização sobre os desafios ambientais que enfrenta é crucial para promover sua conservação e garantir que futuras gerações possam continuar a desfrutar de suas águas e benefícios.​