Guerra na Ásia? Taiwan mostra vídeo simulando invasão chinesa

A televisão estatal de Taiwan divulgou nesta sexta-feita (21) um vídeo de um exercício militar de uma resposta a um eventual ataque à ilha. Nele, há imagens de armamentos usados para atacar aeronaves, tanques e navios inimigos. E quem seria o suposto adversário? A China.

É que, no vídeo, também publicado nas redes sociais, a simulação de ataque acontece pelo estreito de Taiwan, o canal que separa a ilha da China. E as filmagens acontecem logo depois de a própria China ter mostrado, em sua emissora estatal, uma série de propagandas militares conforme a tensão entre os dois países ia aumentando.

“O país mais egoísta pode provocar uma guerra impensadamente, e o governo mais ignorante pode ser pego nas chamas da guerra. Isso teria como único efeito impulsionar a fúria e a antipatia do povo de Taiwan e ferir a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan”, disse o ministro da defesa de Taiwan em uma declaração no Facebook, junto com o vídeo.

Apesar de a tensão entre os dois países ter aumentado, segundo o jornal South China Morning Post, uma pesquisa da Associação Chinesa de Opinião Pública, em Taiwan, apontou que 80% da população não acredita que possa haver um ataque da China à ilha.