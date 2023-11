Futura chanceler da Argentina entrega convite a Vieira para que Lula vá à posse de Milei

A futura chanceler argentina, Diana Mondino, entregou um convite ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vá à posse de Javier Milei, eleito presidente do país vizinho. Mondino, que está reunida neste momento com Vieira, tenta melhorar o clima entre Lula e Milei e, com isso, evitar que as relações bilaterais sejam arranhadas.

Durante a campanha para a presidência, quando disputava o cargo com o atual ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, o então candidato da direita radical fez declarações ofensivas ao presidente brasileiro. Lula foi chamado, entre outras coisas, de "corrupto".

"Lula é um comunista e um grande corrupto , por isso esteve preso", disse Milei.

O presidente Lula cumprimentou o novo governo argentino, assim que saiu o resultado da eleição, há cerca de duas semanas, mas não citou o nome de Javier Milei. Auxiliares mais próximos de Lula defendem que ele só vá à posse, marcada para 10 de dezembro, se o presidente eleito pedir desculpa pelo que disse.

Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro prepara uma comitiva para ir à posse de Milei. Bolsonaro é aliado do economista da extrema direita argentina.