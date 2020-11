Finalmente, Biden pode começar a transição de governo nos EUA

Depois de diferentes polêmicas (e mentiras) a respeito de fraudes nas eleições nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está perdendo no cabo de guerra para segurar a presidência em suas mãos. Nesta segunda-feira, a Administração Geral de Serviços informou ao presidente eleito Joe Biden que está pronta para começar a transição do governo, o que marca o primeiro passo oficial para que o presidente eleito possa começar a transição formal de governo.. A informação é da CNN norte-americana, que teve acesso a uma carta enviada pelo órgão à equipe de Biden.

De acordo com as informações da emissora, a carta foi assinada por Emily Murphy, advogada da Administração Geral de Serviços. Fontes afirmaram anteriormente à CNN que Emily não estava confortável com o imbróglio estabelecido entre Trump e Biden. Um amigo chegou a dizer que ela estava “com medo” dada a falta de precedente claro para um caso como este — e a falta de uma lei clara para a advogada tomar uma decisão baseada em fatos e termos legais.

Hoje, ela afirmou que não sofreu nenhum tipo de pressão da Casa Branca para atrasar esse comunicado, mas que o fez por decisão própria e independente, baseada nos fatos que constatou até agora.

Coincidência ou não, o movimento acontece após o estado de Michigan declarar a vitória a Biden, também nesta segunda-feira. Segundo os dados divulgados, o presidente eleito venceu no estado por uma diferença considerável, de mais de 150 mil votos.