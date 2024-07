FBI investiga disparos contra Trump como 'potencial terrorismo interno'

O FBI disse neste domingo que o atentado a tiros contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump estava sendo investigado como um possível ato de terrorismo doméstico, acrescentando que o atirador agiu sozinho e não tinha ideologia conhecida.

— Estamos investigando o caso como uma tentativa de assassinato, mas também como um possível ato de terrorismo doméstico — disse Robert Wells, diretor assistente da divisão de contraterrorismo do FBI, aos repórteres durante uma entrevista coletiva.

Ainda segundo o FBI, o atirador não aparentava ter histórico de doença mental e nunca esteve em seu radar como alguém preocupante. Ele também não indicou ideologias políticas extremistas em suas postagens nas redes sociais e nos textos que puderam ser analisados até o momento.

— Neste momento, as informações que temos indicam que o atirador agiu sozinho — disse Kevin Rojek, agente do FBI na Pensilvânia, onde ocorreu a tentativa de assassinato no sábado.

"Ataque à democracia"

O procurador-geral Merrick Garland e o diretor do FBI Chris Wray, em breves declarações aos repórteres, chamaram a tentativa de assassinato de Trump de "ataque à democracia" e desejaram ao ex-presidente uma rápida recuperação.