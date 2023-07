Fabricante americana de vacinas Moderna constrói fábrica na China

A fabricante americana de vacinas Moderna, registada na China como Medina Biotechnology, realizou uma cerimônia de assinatura de acordo de investimento com o governo do distrito de Minhang em Xangai, marcando o estabelecimento oficial da empresa líder mundial em vacinas de mRNA em Xangai e seu estabelecimento no país.

Stéphane Bancel, CEO da Moderna, disse na cerimônia de assinatura que o objetivo de entrar na China é muito simples. “Esperamos cooperar com as principais universidades e laboratórios de pesquisa da China em pesquisa e desenvolvimento, e ao mesmo tempo, tentar o nosso melhor para que todos os produtos sejam clinicamente testados na China e introduzidos no mercado de maneira segura.”

Bancel disse que a Moderna construirá uma fábrica e produzirá na China no futuro. Após a cerimônia de assinatura, ele disse aos repórteres da CBN que os produtos que devem ser os primeiros a desembarcar na China incluem os produtos de vacina respiratória da Moderna, como a vacina contra o vírus sincicial respiratório (RSV) e a vacina contra influenza.

Tecnologia mRNA

A biotecnologia de mRNA da Moderna desempenhou um papel importante na pandemia. A empresa e o fabricante alemão de vacinas BioNTech se tornaram as primeiras empresas do mundo a lançar vacinas de mRNA. Espera-se que essa tecnologia desempenhe um papel no tratamento de tumores e doenças cardíacas no futuro.

No entanto, devido ao forte declínio na demanda pela nova vacina de coronavírus, a Moderna previu em fevereiro deste ano que seu desempenho em 2023 pode sofrer uma queda. Nesse contexto, fabricantes como a Moderna buscam pontos de crescimento na próxima etapa, e o investimento no mercado chinês se tornará um layout importante para seu desenvolvimento estratégico.

Fonte: Yicai.com