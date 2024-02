Fábrica de armas nucleares no Texas é ameaçada por incêndio florestal; vídeos

Uma fábrica de armas nucleares interrompeu as operações nessa terça-feira e evacuou preventivamente parte do seu pessoal, encontrando-se perto de uma área afetada por um dos vários incêndios florestais que eclodiram no Texas, sul dos Estados Unidos.

Veja:

“As operações na fábrica da Pantex estão interrompidas até novo aviso. Todas as armas e materiais especiais estão seguros e não foram afetados”, afirmou a empresa numa publicação na rede social X.

A empresa, dedicada à montagem e desmontagem de armas nucleares norte-americanas, está localizada a 34 quilômetros a leste da cidade de Amarillo, no extremo norte do Texas, e é gerida pelo Departamento de Energia e pela Administração Nacional de Segurança Nuclear.

A Pantex esclareceu que o incêndio não atingiu as suas instalações e que o seu pessoal de emergência continua a monitorar a situação. Eles também evacuaram todo o pessoal considerado “não essencial”.

“Vários grandes incêndios florestais” no norte do estado “eclodiram devido às condições quentes, secas e de ventos” na área, disse o Serviço Florestal do Texas. Os serviços de emergência contabilizaram até ao momento 31 incêndios e realizaram evacuações preventivas em algumas zonas povoadas.

Após os incêndios, o governador do Texas, Greg Abbott, declarou estado de desastre em 60 condados.