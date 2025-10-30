Exposição imersiva leva exuberância do Pantanal brasileiro ao coração dos EUA

A exposição “Visit Brasil Gallery” chegou esta semana a Nova York com o objetivo de transportar o público internacional a paisagens intocadas e promover seu encontro com a fauna e com a exuberante riqueza natural e cultural do Pantanal brasileiro, a maior planície alagável tropical do mundo, por meio de experiências imersivas que unem fotografia, arte, dança, gastronomia e moda.

O projeto itinerante, idealizado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e inaugurado na quarta-feira, também dá protagonismo à sustentabilidade, um dos pilares da estratégia do país para continuar crescendo no setor.

Entre janeiro e setembro de 2025, o Brasil atingiu o número recorde de 7.099.237 visitantes estrangeiros, um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2024.

“O Pantanal é retrato da alma do Brasil. Diverso, acolhedor e com uma mensagem muito importante de preservação da natureza”, destacou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em um comunicado.

Ele lembrou que, por sediar a próxima Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30) — que acontecerá em Belém, em novembro —, o Brasil está no centro desses debates.

Por isso, levar agora a mostra ao coração do terceiro maior emissor de turistas ao Brasil — com 564.160 visitantes entre janeiro e setembro de 2025 — “é mostrar ao mundo que o turismo brasileiro é, acima de tudo, um ato de preservação e de conexão entre pessoas e culturas”.

“Cada imagem, sabor e som apresentados na Galeria traduzem o que temos de mais precioso: a capacidade de emocionar, inspirar e transformar por meio da nossa autenticidade. O Brasil não é apenas um destino. É uma sensação que transforma quem visita e quem vive nele”, acrescentou Freixo.

O Brasil como destino de safári

O Pantanal brasileiro, que ocupa cerca de 151.000 km² da região Centro-Oeste do país, tem um grande potencial ecoturístico internacional.

Reconhecido pela Unesco como Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade, o bioma — que também se estende por partes da Bolívia e do Paraguai — oferece paisagens naturais intocadas e deslumbrantes, moldadas pelos diferentes ciclos das águas que, a cada estação, redesenham a geografia local.

Além disso, abriga uma biodiversidade que ultrapassa 4.700 espécies de fauna e flora, incluindo algumas emblemáticas, como a onça-pintada, a arara-azul, o tamanduá-bandeira e o cervo-do-pantanal.

Diante desse potencial, o país busca se consolidar internacionalmente como um destino ideal para o safári, com destaque para o município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, onde também é possível conhecer de perto o modo de vida das comunidades locais.

Para aproximar essa experiência dos norte-americanos — que, segundo uma pesquisa da Embratur, têm a natureza e o ecoturismo como o segundo principal motivo de viagem ao Brasil (15%) —, a Visit Brasil Gallery aposta no olhar do fotógrafo da National Geographic, Filipe De Andrade.

“Esta colaboração inédita com a National Geographic CreativeWorks mostrará ao mundo um dos maiores tesouros do Brasil (...) e irá inspirar viagens com propósito, evocar conexões emocionais com a beleza selvagem da região e fomentar a valorização da preservação do que temos de mais precioso”, afirmou Freixo.

À iniciativa, intitulada “Safári para os Sentidos”, foram acrescentadas, para a exibição em Nova York, imagens do fotógrafo mato-grossense José Medeiros, que retratam a vida cotidiana e a cultura tradicional das populações pantaneiras.

“O Pantanal é um Patrimônio da Humanidade — temos a missão de protegê-lo e compartilhá-lo. Nosso objetivo é posicionar o produto pantanal no mercado internacional para atrairmos mais turistas que queiram explorar nossa fauna e flora de maneira responsável”, complementou Freixo.

A Visit Brasil Gallery, que termina em 2 de novembro, também oferecerá experiências gastronômicas com chefs locais, que prepararão, ao vivo, pratos típicos como chipa, macarrão de comitiva com aioli de pequi, ceviche de tilápia com mandioca e doce de leite com queijo.

Além disso, serão realizadas mesas de debate sobre sustentabilidade, inovação e turismo regenerativo, bem como rodadas de negócios e encontros entre empreendedores e operadores internacionais.