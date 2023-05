Exposição China-Países da Europa Central e Oriental bate recorde de participação

A terceira Exposição China-Países da Europa Central e Oriental (CEEC) foi inaugurada oficialmente na província de Zhejiang, na China, nesta terça-feira, 16, com um número recorde de participantes e muitas empresas que desejam introduzir produtos no mercado chinês.

O aumento do comércio entre China e CEEC destaca o grande potencial para uma maior expansão da cooperação econômica e comercial mutuamente benéfica, apesar dos ruídos geopolíticos que emanam de forças anti-China na região e nos EUA, que visam minar os laços China-CEEC, segundo analistas.

Este potencial é refletido na participação recorde na Exposição China-CEEC e Feira Internacional de Produtos para o Consumidor, que durará até sábado.

Mais de 3.000 empresas

A exposição deste ano atraiu mais de 3.000 empresas, um aumento de 30% em comparação com o evento anterior e um novo recorde, segundo autoridades. Entre eles, mais de 400 empresas CEEC estão participando, com cerca de 100.000 pessoas esperadas para visitar a exposição.

Para facilitar a cooperação empresarial, a exposição realizou a primeira cerimônia de assinatura de acordos comerciais, onde foram assinados 10 acordos de importação e cinco programas de cooperação, com um valor total de 2,18 bilhões de yuans.

Os acordos de importação abrangem uma ampla gama de produtos agrícolas, como carne e laticínios, bem como outros produtos de consumo, como equipamentos de esqui e produtos de saúde.

Desde 2012, o comércio da China com os países da Europa Central e Oriental cresceu em média 8,1% ao ano, e as importações da China desses países cresceram em média 9,2% ao ano, de acordo com dados oficiais chineses.

Nos primeiros quatro meses de 2023, o comércio China-CEEC cresceu 2,8% em relação ao ano anterior, para US$ 44,87 bilhões, com as importações de produtos agrícolas da CEEC pela China aumentando 43,1% em relação ao ano anterior.

Ruído geopolítico

Apesar do crescimento constante na cooperação econômica e comercial entre a China e os países da Europa Central e Oriental (CEEC), analistas notaram que algumas forças anti-China na Europa e nos Estados Unidos têm buscado minar tal cooperação vantajosa, como parte de sua estratégia mais ampla de contenção contra a China.

Recentemente, têm havido crescentes apelos dentro da Europa para se opor a uma chamada desacoplamento com a China e recusar-se a seguir os Estados Unidos de forma imprudente em questões relacionadas à China. E à medida que a economia da China está se recuperando rapidamente na era pós-pandêmica, a cooperação econômica da China com os CEECs e outros países está se expandindo, disseram analistas.