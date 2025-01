Ex-conselheiro de Trump diz que Musk é 'mau' e 'racista'

O ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, fez duras críticas a Elon Musk, um dos mais recentes apoiadores do movimento MAGA (Make America Great Again). Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, publicada pelo Breitbart, Bannon acusou Musk de ser "racista", "um cara realmente mau" e prometeu "derrubá-lo" do movimento.

Bannon criticou Musk pela sua postura em relação à imigração, especialmente pelo uso de vistos H-1B em empresas como SpaceX e Tesla, que contratam profissionais estrangeiros qualificados. Musk, que nasceu na África do Sul e foi titular de um visto H-1B ao se mudar para os EUA, também foi alvo de ataques pessoais de Bannon.

"Essa coisa dos vistos H-1B é sobre todo o sistema de imigração ser manipulado pelos senhores da tecnologia. Eles usam isso para sua vantagem. As pessoas estão furiosas", afirmou Bannon, segundo o jornal inglês The Guardian.

Promessa de afastamento

Bannon declarou que, caso Trump retorne à Casa Branca, Musk não terá acesso privilegiado ao governo. “Farei com que Elon Musk saia daqui até o dia da posse”, afirmou, referindo-se ao dia 20 de janeiro, caso Trump vença as eleições de 2024.

“Ele não terá acesso total à Casa Branca. Ele será como qualquer outra pessoa”, completou Bannon, criticando Musk por sua doação de US$ 270 milhões à campanha de Trump e sua nomeação para liderar um grupo consultivo.

Ambição de poder

Bannon também acusou Musk de promover um "tecnofeudalismo em escala global" e criticou sua ambição de acumular riqueza e poder:

"Ele fará de tudo para garantir que qualquer uma de suas empresas esteja protegida ou tenha um acordo melhor ou ganhe mais dinheiro. Ele está focado apenas em proteger seus interesses financeiros", declarou.

Bannon ainda destacou: "Eu fiz disso minha coisa pessoal para derrubar esse cara. Antes, porque ele colocou dinheiro, eu estava preparado para tolerar isso – não estou preparado para tolerar isso mais."

O ex-assessor de Trump também mirou a origem sul-africana de Musk, fazendo declarações polêmicas. "Por que temos sul-africanos, as pessoas mais racistas da Terra, sul-africanos brancos, fazendo qualquer comentário sobre o que acontece nos Estados Unidos?", questionou.

Ele incluiu outros bilionários de origem sul-africana, como Peter Thiel e David Sacks, em suas críticas.

Tensão dentro do movimento MAGA

As declarações de Bannon refletem tensões internas entre os apoiadores de Trump. Enquanto Musk tem sido um dos financiadores e influenciadores no movimento, sua postura sobre imigração e sua influência no setor de tecnologia geraram divisões entre aliados de Trump, como Bannon.

Bannon encerrou suas críticas afirmando que Musk "tem a maturidade de um garotinho" e prometendo que o bilionário não terá espaço no círculo político de Trump.