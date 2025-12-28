Trump vê acordo de paz entre Rússia e Ucrânia '95% concluído'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 28, após se reunir com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está "95% concluído", embora ainda existam pontos sensíveis em negociação e nenhum entendimento tenha sido oficialmente fechado.

"Estamos muito perto. Ninguém pensou que isso fosse possível", disse Trump em coletiva à imprensa depois do encontro, realizado na Flórida.

Segundo o republicano, as partes podem chegar a um acordo em "algumas semanas", apesar da existência de "uma ou duas questões espinhosas".

Trump também afirmou que a reunião, que durou quase três horas, também incluiu conversas com líderes europeus. "Acho que estamos nos aproximando", afirmou, sem detalhar os termos ainda em discussão, entre eles o futuro status da região de Donbas, no leste do país, além de outros temas relacionados à segurança nacional.

Já Zelensky agradeceu Trump e classificou o encontro como positivo. "A reunião foi ótima", disse aos jornalistas. O presidente ucraniano confirmou que houve "grandes avanços" nas negociações, com o plano cerca de "90% concluído". "Nossa grande meta é conseguir a paz", acrescentou.

Os líderes também destacaram que as discussões vão continuar acontecendo ao longo das proximas semanas. Trump afirmou que pretende realizar uma nova reunião com Zelensky e líderes europeus em janeiro para dar sequência às tratativas.

O encontro ocorreu no resort de Mar-a-Lago, propriedade de Trump na Flórida, e foi articulado após contatos telefônicos entre o presidente ucraniano, o enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente americano.