EUA para de recomendar a vacina contra a covid-19 para crianças e mulheres grávidas

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunciou nesta terça-feira que o governo não está mais recomendando a vacina contra a covid-19 para crianças saudáveis ​​e mulheres grávidas.

"Não poderia estar mais feliz em anunciar que, a partir de hoje, a vacina contra o coronavírus para crianças saudáveis ​​e mulheres grávidas saudáveis ​​foi removida do calendário de vacinação recomendado pelos Centros de Prevenção de Doenças (CDC)", disse Kennedy em um vídeo postado na rede social X.

O secretário celebrou este movimento como "uma questão de bom senso".

Kennedy criticou a iniciativa do governo de Joe Biden para que crianças saudáveis ​​recebessem outra vacina contra a covid-19 "apesar da falta de dados clínicos para apoiar a estratégia de repetir a dose de reforço em crianças".

A nomeação do filho do ex-procurador-geral Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy como chefe da pasta de Saúde foi uma das mais controversas devido à sua conhecida postura antivacina, tendo argumentado repetidamente que nenhuma vacina é segura ou eficaz.

No entanto, ele próprio negou isso diante do Senado dos EUA e se comprometeu a não desencorajar seu uso, embora a medida anunciada hoje tenha justamente esse efeito.

Algumas semanas atrás, a Secretaria de Saúde anunciou que buscaria desenvolver uma "vacina universal" a partir de vírus inativados, uma abordagem ultrapassada que muda o foco das imunizações de última geração desenvolvidas durante a pandemia.

A iniciativa, liderada pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), buscaria substituir o NextGen, um projeto de US$ 5 bilhões do governo anterior focado em vacinas de última geração que o próprio Departamento de Saúde chamou de "desperdício" depois que Donald Trump retornou ao poder em janeiro deste ano.