Trump pausa novas entrevistas para visto de estudantes e avalia triagem em redes, diz site

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando exigir que todos os estudantes estrangeiros que se candidatam a estudar no país passem por uma verificação nas redes sociais. Em preparação para essa verificação, o governo está ordenando que as embaixadas e seções consulares dos EUA suspendam o agendamento de novas entrevistas para esses candidatos a visto de estudante, segundo o site “Político”.

As informações foram obtidas em um telegrama, datado desta terça-feira, 27, e assinado pelo Secretário de Estado Marco Rubio.

Se a administração implementar o plano, poderá atrasar o processamento de vistos de estudante. Também poderá prejudicar muitas universidades que dependem de estudantes estrangeiros para aumentar suas verbas.

Anteriormente, o governo havia imposto alguns requisitos de triagem nas mídias sociais, mas eles eram voltados principalmente para estudantes que poderiam ter participado de protestos contra as ações de Israel em Gaza.

O governo vem tentando reprimir universidades, especialmente as de elite, como Harvard, que considera liberais demais e acusa de permitir antissemitismo. Ao mesmo tempo, o presidente americano está realizando repressões contra a imigração, que também levaram à prisão de vários estudantes.