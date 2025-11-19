Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA e Rússia negociam plano secreto de paz na Ucrânia, diz site

Negociações lideradas por emissário de Trump ignoram Ucrânia e aliados europeus

EUA e Rússia: plano secreto de paz articulado entre países exclui Kiev das negociações. (Gavriil Grigorov, Drew Angerer / Getty Images North America / Pool //AFP)

EUA e Rússia: plano secreto de paz articulado entre países exclui Kiev das negociações. (Gavriil Grigorov, Drew Angerer / Getty Images North America / Pool //AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08h41.

Representantes dos Estados Unidos e da Rússia podem estar discutindo em sigilo um plano de paz com 28 pontos para encerrar a guerra na Ucrânia.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pelo portal norte-americano Axios. As conversas ocorrem sem envolvimento direto do governo ucraniano ou de seus aliados europeus.

O acordo estaria sendo conduzido por Steve Witkoff, enviado especial do presidente Donald Trump para Rússia e Oriente Médio, e Kirill Dmitriev, representante do Kremlin e diretor do fundo soberano russo.

Segundo a reportagem, o plano também aborda garantias de segurança na Europa e o futuro das relações diplomáticas entre Washington, Moscou e Kiev.

Trump como peça central

A iniciativa é inspirada, segundo fontes norte-americanas, no modelo usado por Trump nas negociações de cessar-fogo em Gaza. De acordo com o site, ainda não está claro como o plano trata os pontos mais sensíveis do conflito, como a ocupação russa em territórios do leste ucraniano. Moscou exige controle sobre áreas que ainda não domina totalmente.

De acordo com Dmitriev, o plano retoma princípios discutidos por Trump e Vladimir Putin em um encontro realizado no Alasca, em agosto. O objetivo seria produzir um documento com diretrizes para resolver o conflito ucraniano e, ao mesmo tempo, restaurar a segurança europeia e reconstruir as relações bilaterais EUA-Rússia.

Kiev deixada de lado

Embora Witkoff tivesse agendado uma reunião com o presidente Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira, em Istambul, a viagem foi adiada. Ainda assim, ele se encontrou nos últimos dias em Miami com Rustem Umerov, conselheiro de segurança nacional da Ucrânia e líder da delegação ucraniana nas tratativas com Moscou.

Uma autoridade ucraniana ouvida pelo Axios confirmou que Kiev tem ciência do plano em elaboração. “Sabemos que os americanos estão trabalhando em algo”, disse. “O presidente (Zelensky) tem sido claro: é hora de parar a matança e encontrar um acordo.” A Casa Branca também sinalizou que, com boa vontade das partes, há chance real de encerrar a guerra.

Reações e bastidores

O Kremlin se recusou a comentar o conteúdo da reportagem, limitando-se a afirmar que “não há nada novo a acrescentar”. Segundo o Axios, o plano seria apresentado formalmente a europeus e ucranianos nos próximos dias, e deve sofrer ajustes com base nas reações recebidas.

Uma eventual reunião entre Trump e Putin, para oficializar o texto, estaria sendo considerada, mas ainda sem data definida. Dmitriev afirmou que o plano americano se diferencia de outras propostas recentes — como as lideradas pelo Reino Unido — por incluir as demandas da Rússia. “Estamos vendo que, desta vez, nossa posição está sendo ouvida”, declarou.

As negociações ocorrem em meio à crescente pressão militar russa em campo e a dúvidas sobre o futuro da ajuda ocidental à Ucrânia.

*Com informações da EFE e AFP

Acompanhe tudo sobre:RússiaEstados Unidos (EUA)Ucrânia

Mais de Mundo

China suspende importações de frutos-do-mar do Japão

Incêndio no Japão atinge 170 imóveis; uma pessoa morreu

Congresso dos EUA aprova medida que permite abertura de arquivos do caso Epstein

Aprovação de Trump cai para 38%, a menor desde que voltou à Casa Branca

Mais na Exame

Mercados

'Amelu': o 'shipp' entre Americanas e Magalu para enfrentar a concorrência

Esporte

Copa do Mundo 2026: 42 seleções já estão classificadas; veja quais

Mundo

China suspende importações de frutos-do-mar do Japão

Pop

20 de novembro: vai trabalhar no feriado? Saiba seus direitos