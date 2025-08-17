Trump entrega a Putin uma 'carta da paz' de sua esposa Melania

WASHINGTON, DC - APRIL 21: U.S. President Donald Trump, and first lady Melania Trump walk down steps to view the White House Egg Roll on the South Lawn of the White House on April 21, 2025 in Washington, DC. The White House is expecting thousands of children and adults to participate in the annual tradition of rolling colored eggs down the White House lawn, which was started by President Rutherford B. Hayes in 1878. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h50.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou a Vladimir Putin um item especial durante sua cúpula no Alasca: uma carta escrita por sua esposa, Melania Trump, pedindo ao líder russo que estabelecesse a paz em nome das crianças.
O gabinete da primeira-dama respondeu a um artigo da Fox News na rede X contendo a breve carta no sábado, um dia após Trump e Putin não terem chegado a um acordo em sua reunião de alto nível sobre a Ucrânia.
Putin leu a "carta da paz" imediatamente após Trump a entregar, sob o olhar atento de delegações de ambos os lados, segundo a Fox News.
"No mundo de hoje, algumas crianças são forçadas a rir silenciosamente, alheias à escuridão que as cerca", diz a carta, que não menciona a Ucrânia diretamente.
"Senhor Putin, o senhor pode, sozinho, restaurar o riso melodioso delas (...). Ao proteger a inocência dessas crianças, o senhor fará mais do que servir à Rússia: servirá à própria humanidade", continua a carta assinada por Melania.
"Uma ideia tão ousada transcende todas as divisões humanas, e o senhor, senhor Putin, está pronto para implementar essa visão com um simples traço de caneta hoje mesmo", diz o texto. "A hora é agora", afirma.
Antes da reunião no Alasca, alcançar o cessar-fogo imediato era uma das principais exigências de Trump. O presidente americano havia ameaçado Moscou com "consequências gravíssimas" caso o país não interrompesse as hostilidades.
No entanto, Trump abandonou sua exigência de cessar-fogo ao final da cúpula e afirmou que "a melhor maneira" de encerrar o conflito de três anos era um acordo de paz abrangente.
Putin há muito tempo busca negociar diretamente um acordo abrangente e definitivo. Em contraste, Kiev e seus aliados europeus o veem como uma forma de Moscou ganhar tempo para expandir suas conquistas territoriais.