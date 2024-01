EUA ataca milícias pró-Irã no Iraque, ampliando temor de expansão de guerra

Os Estados Unidos realizaram bombardeiros aéreos contra instalações usadas por grupos pró-Irã no Iraque, informou o secretário de Defesa, Lloyd Austin, nesta terça-feira. A ação teria deixado ao menos duas pessoas mortas.

A ação, que teria ocorrido em resposta a ataques contra funcionários americanos no Iraque e na Síria, ocorre em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, com a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza e as ofensivas no Mar Vermelho diante os ataques dos rebeldes houthis.

"As forças militares dos EUA realizaram ataques necessários e proporcionais em três instalações usadas pelo grupo de milícia Kata'ib Hezbollah, apoiado pelo Irã, e outros grupos afiliados ao Irã no Iraque", disse Austin em um comunicado, acrescentando: "Esses ataques de precisão são uma resposta direta a uma série de ataques escalonados contra o pessoal dos EUA e da coalizão no Iraque e na Síria por milícias patrocinadas pelo Irã".

Um oficial de segurança e um líder dos antigos combatentes do Hashd al-Shaabi, uma facção iraquiana próxima ao Irã, afirmaram à AFP que os ataques atingiram a área de Jurf al-Sakhr, a 60 quilômetros ao sul de Bagdá, e a região de al-Qaim, na fronteira com a Síria, onde matou ao menos duas pessoas.