Estados Unidos prendem mais de mil imigrantes em um dia

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) anunciou que na segunda-feira prendeu 1.179 imigrantes, um novo recorde diário, após a promessa do governo de Donald Trump de acelerar as operações e detenções.

Segundo dados consultados pela NBC News, ao menos no domingo, apenas 52% das detenções foram consideradas "prisões criminais", ou seja, imigrantes com antecedentes criminais ou processos pendentes em seus países de origem.

Os demais detidos são imigrantes sem antecedentes criminais ou violentos e que apenas cruzaram a fronteira ilegalmente.

Dados apontam aumento no número de detenções

O ICE está compartilhando dados diários sobre prisões em operações de autoridades migratórias. Enquanto isso, o chefe da política de imigração de Trump, conhecido como o 'czar da fronteira', Tom Homan, prometeu acelerar as detenções.

O número de detenções diárias variou entre 400 e 593 pessoas durante a semana, caiu para 286 no sábado e atingiu o pico de mais de 950 no domingo, de acordo com dados do ICE.

Desde a posse de Donald Trump, no último dia 20, as autoridades já detiveram mais de 4 mil imigrantes.

Polêmica sobre classificação de detidos

Alguns dos detidos estão sendo classificados como "os piores criminosos presos", supostamente membros de gangues e grupos criminosos organizados.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, compartilhou um vídeo nesta terça-feira sobre as operações policiais em Nova York na noite passada. No vídeo, ela se referiu aos detidos como estrangeiros "lixo" acusados de crimes como "sequestro, agressão e roubo".

Segundo a lei americana, cruzar a fronteira sem autorização ou documentação é classificado como uma infração civil, não como uma infração criminal.