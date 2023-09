Especialista afirma ter encontrado destroços de avião desaparecido da Malaysia Airlines

Segundo reportagem do The Mirror, Ian Wilson afirmou ter achado os destroços do voo MH370 no Google Maps. Ele afirma que os restos do avião estão espalhados nas profundezas de uma selva no Camboja.

"Medindo a imagem do Google (datada de 2018), você vê cerca de 69 metros (do vulto da suposta aeronave), mas parece haver uma lacuna entre a cauda e a parte traseira do avião. Isso deixa (o conjunto do equipamento) apenas um pouco maior, mas essa lacuna provavelmente explicaria isso", disse o pesquisador. Caso MH370

O voo MH370 decolou da capital da Malásia em 8 de março de 2014, com 227 passageiros a bordo e 12 tripulantes. Mas desapareceu misteriosamente durante uma transferência entre controladores de tráfego aéreo malaios e vietnamitas, com o transponder desligado, 40 minutos após a decolagem sobre o Mar do Sul da China.