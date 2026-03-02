Mundo

Embaixador do Irã agradece posição do governo brasileiro e diz que Teerã manterá ataques

O embaixador disse esperar que o conflito não afete o comércio com o Brasil, incluindo a exportação de insumos agrícolas

Um manifestante anti-regime iraniano segura o emblema islâmico da bandeira nacional da República Islâmica do Irã após cortá-la durante um protesto. (Piero Cruciatti/AFP)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 2 de março de 2026 às 15h13.

O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, afirmou nesta segunda‑feira que Teerã agradece o posicionamento do governo brasileiro, que condenou a ofensiva inicial dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano. Segundo ele, a manifestação de Brasília reforça a defesa da soberania e da integridade territorial.

“Recebemos a declaração do governo Lula e agradecemos a condenação do ato de agressão. Vemos essa ação como algo valoroso, que dá atenção aos valores do ser humano, à soberania, à integridade territorial e à independência dos governos”, disse o diplomata.

Nekounam afirmou que o Irã já decidiu prosseguir com respostas militares e que não há limites para as retaliações enquanto persistirem os ataques. “Entramos nessa guerra por estarmos firmes e por ser nosso direito. Fomos atacados e estamos nos defendendo. Não há limitação sobre nossas respostas conforme os ataques dos EUA e do regime sionista. Se formos atacados, responderemos de forma firme”, declarou.

Segundo o embaixador, as ações iranianas só serão interrompidas caso haja recuo por parte das forças americanas e israelenses. “Até que quem nos atacou recue, continuaremos nossos atos de defesa”, afirmou.

Ele classificou como “ataque criminoso” o bombardeio que, segundo ele, matou mais de 170 meninas em uma escola, e disse que o episódio tornou inevitável uma resposta de grande escala.

Negociações nucleares paralisadas

Nekounam afirmou que a retomada das negociações sobre o acordo nuclear, prevista para ocorrer em Viena, foi suspensa após os novos ataques. Ele acusou os Estados Unidos de usar as conversas como “farsa” e de buscar uma mudança de regime no Irã. Segundo o diplomata, Teerã já havia respondido às questões apresentadas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) antes da escalada militar.

Relações com o Brasil e impactos econômicos

O embaixador disse esperar que o conflito não afete o comércio com o Brasil, incluindo a exportação de insumos agrícolas. Ele também afirmou que não há relatos de brasileiros entre as vítimas e que a embaixada mantém diálogo constante com o Itamaraty.

Nekounam reforçou que os ataques iranianos são direcionados a “bases militares dos EUA e centros do regime sionista”, e não a países vizinhos. O posicionamento ocorre após queixas regionais sobre o risco de expansão do conflito. “Quando uma base militar é usada para atacar nosso país, será atacada e terá respostas. As relações com os países vizinhos estão mantidas, mas esses países precisam pressionar os donos dessas bases militares a desativá‑las”, afirmou.

O embaixador disse ainda que o fechamento do Estreito de Ormuz não surpreendeu Teerã. Segundo ele, a liderança iraniana já havia alertado que qualquer ofensiva poderia desencadear uma crise regional. Para Nekounam, o bloqueio é consequência direta da decisão dos Estados Unidos e de Israel de iniciar os ataques.

O que aconteceu

O conflito começou no sábado, quando Estados Unidos e Israel lançaram uma série de bombardeios contra alvos estratégicos no Irã, alegando ameaça do programa nuclear iraniano. A ofensiva provocou um choque político imediato: o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, morreu após ser atingido, fato confirmado pela TV estatal. Também morreram o chefe do Estado‑Maior, Abdolrahim Mousavi, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh.

Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel e outros pontos da região, ampliando o conflito para além do território nacional. A troca de ataques elevou o número de vítimas e levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais sensíveis do mundo, intensificando a preocupação internacional.

