Embaixada de Cuba em Washington é atacada com coquetéis molotov

O governo de Cuba informou que a embaixada do país em Washington foi alvo de um atentado terrorista na noite do domingo, 24. Um homem lançou dois coquetéis molotov contra a representação cubana na capital dos Estados Unidos, segundo o chanceler do país, Bruno Rodríguez. Ninguém ficou ferido.

"É o segundo ataque violento contra sede diplomática em Washington desde abril de 2020", escreveu Rodríguez nas redes sociais, em referência a disparos de fuzil feitos por um homem contra a embaixada na ocasião.

O atentado ocorreu horas depois de o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ter desembarcado em Havana, após visitar Nova York.

Fonte: Associated Press.