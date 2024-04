Elon Musk vai se encontrar com Javier Milei em meio à briga com STF no Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, viaja para os Estados Unidos nesta terça, 9, para uma série de eventos, incluindo uma reunião com o empresário Elon Musk, dono da rede social X.

A reunião com Milei foi confirmada pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni. "Em 13 de abril, está previsto uma viagem ao Texas para visitar a fábrica da Tesla e neste dia o presidente vai se encontrar com Elon Musk", disse.

Milei embarca na noite desta terça com destino a Miami. Lá, receberá uma homenagem de uma comunidade de judeus ortodoxos, se encontrará com empresários e falará em uma universidade. Na quinta, 11, ele se encontrará com Ilan Goldfajn, presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Musk se envolveu em um embate com o STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil nos últimos dias. O bilionário questiona decisões da Justiça brasileira para derrubar perfis no X e fez ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes.

Em uma das publicações, o bilionário chamou Moraes de "ditador brutal" e o acusou de interferir na última eleição presidencial brasileira. O empresário ainda afirmou que vai tirar funcionários da rede social do Brasil.

Apoio a Milei

O bilionário já fez vários gestos públicos de apoio a Milei. Em janeiro, elogiou seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, quando Milei fez críticas a governos de esquerda e disse que o Ocidente estava em perigo. "Uma boa explicação do que faz os países serem mais ou menos prósperos", disse na época.

Antes da posse de Milei, segundo o jornal Clarín, Musk prometeu visitar a Argentina e investir no país. Em fevereiro, a Starlink, empresa de internet por satélite de Musk, foi autorizada a operar no país.

Em entrevista à Bloomberg, na semana passada, Milei disse que teria um encontro com Musk em breve. "Ele vai ser um jogador ativo e terá um papel na nova Argentina", disse.