Eleições na Espanha 2023: polarização marca votação que pode virar o jogo político do país

A Espanha entra em um domingo crucial, 23, com mais de 37 milhões de eleitores votando para definir o próximo presidente em uma das eleições mais polarizadas da história do país. As previsões apontam para um resultado incerto que colocará em questão não apenas o futuro da Espanha, mas o equilíbrio de poder na Europa.

Alberto Nuñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP), emerge à frente nas pesquisas mais recentes, seguido pelo atual primeiro-ministro Pedro Sánchez. Os quatro principais candidatos, incluindo Yolanda Díaz e Santiago Abascal, foram votar cedo e instaram os eleitores a exercerem o seu direito de voto, ressaltando a importância dessas eleições.

A incerteza sobre quem assumirá o controle - a direita ou a esquerda - persiste até o último momento. As perguntas são: com 37 milhões de votos em jogo, que bloco sairá vitorioso das eleições legislativas? Quem são os candidatos favoritos e quais são as suas propostas para a nação?

A maioria das pesquisas realizadas até terça-feira, 18, sinaliza uma possível mudança à direita com a vitória do Partido Popular, de Alberto Nuñez Feijóo. No entanto, sem uma maioria absoluta, será necessária uma coalizão com o partido de extrema-direita Vox, liderado por Santiago Abascal, para que o PP possa governar.

Contrariando as expectativas, uma única pesquisa - a última realizada pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS) - prevê a vitória do Partido Socialista (PSOE), liderado por Pedro Sánchez. Segundo este levantamento, o novo partido de esquerda Sumar, de Yolanda Díaz, ocupa o terceiro lugar.

O embate pelo terceiro lugar, entre Vox e Sumar, se apresenta como um ponto decisivo para o futuro do país. A terceira força política emergente poderá dar continuidade a um governo progressista com o PSOE, se Sumar se consolidar, ou desencadear uma mudança conservadora e nacionalista no país, se Vox obtiver a terceira posição.