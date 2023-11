Eleições na Argentina: que horas começa a apuração dos votos?

Os argentinos estão votando neste domingo, 19, para escolher quem será o próximo presidente do país. A disputa está entre o peronista e atual ministro da economia, Sergio Massa, e o deputado e ultraliberal, Javier Milei. Os dois candidatos já votaram e mais de 45% do eleitorado foi às urnas até às 14h. A participação, apesar do feriado no país na segunda-feira, está em linha com o que foi no primeiro turno.

A Argentina tem 35 milhões de pessoas aptas a votar, segundo dados do Ministério do Interior. Destes, 13 milhões (37% do total) estão na província de Buenos Aires, que circunda a capital. A votação termina às 18h -- o horário em Buenos Aires é o mesmo de Brasília --, horário que começa a contagem dos votos. Segundo as autoridades eleitorais argentinas, aqueles que estiverem dentro dos locais antes do horário de encerramento poderão permanecer por mais alguns minutos até chegar a sua vez de votar. É esperado que o resultado seja divulgado entre 21 horas e 22 horas.

Durante o segundo turno, Milei buscou amenizar o seu discurso radical para buscar apoios e ampliar o seu eleitorado. Ele conseguiu atrair Patricia Bullrich, a terceira colocada na votação do primeiro turno, e o ex-presidente Maurício Macri. A decisão da dupla, porém, rachou a coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio, que não apoiou Milei.

Do lado de Sergio Massa, o candidato da situação se manteve afastado de figuras tradicionais do peronismo, como Cristina Kirchner, e o atual presidente, Alberto Fernandez. No único debate deste segundo turno, Massa se saiu melhor que o seu adversário. A estratégia do peronista foi explorar falhas e inconsistências do rival, o que funcionou durante boa parte do debate.

Em uma batalha de rejeição, a decisão para quem vai ocupar a Casa Rosada deve ser acirrada e definida pelos indecisos. Nas últimas pesquisas, esse grupo do eleitorado oscilou entre 5% e 18%. Segundo os levantamentos, cerca de 40% dos eleitores não se identificam com nenhum dos dois candidatos.

A última pesquisa divulgada foi da AtlasIntel, na sexta-feira, 10. No levantamento da empresa, que acertou o primeiro turno, Milei liderava com 52,1% das intenções nos votos válidos, contra 47,9% de Sergio Massa. Na pesquisa, 6,7% do total responderam não saber em qual candidato escolheriam ou que votariam branco ou nulo. Em entrevista à EXAME, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou que o candidato ultraliberal deve levar 80% dos votos de Bullrich e teve poucos danos por ir mal em debate. No primeiro turno, Massa teve 37% dos votos, seguido de Milei, com 30%.

Tem pesquisa boca de urna na eleição da Argentina?

Não, a Justiça eleitoral do país proíbe a divulgação de qualquer tipo de pesquisa antes e durante a votação. Segundo a legislação do país, o prazo final para a divulgação de pesquisas oficiais foi na sexta-feira, 10. Assim, não serão divulgados novos estudos sobre a preferência do eleitorado na reta final da campanha. Internamente, as campanhas e institutos seguem fazendo pesquisas reservadas. EXAME apurou que os resultados encontrados estão em linha com os divulgados até o dia 10.

Que horas sai o resultado da eleição da Argentina?

O resultado da disputa entre Sergio Massa e Javier Milei deve ser divulgado entre 20h e 21h.