Eleição na Argentina tem pesquisa boca de urna? Veja quando o resultado deve ser divulgado

Os argentinos vão às urnas neste domingo, 19, para decidir quem será o próximo presidente do país pelos próximos quatro anos. O ultraliberal Javier Milei e o peronista Sergio Massa disputam a preferência do eleitorado em uma eleição que promete ser decidida voto a voto.

Durante o segundo turno, Milei buscou amenizar o seu discurso radical para buscar apoios e ampliar o seu eleitorado. Ele conseguiu atrair Patricia Bullrich, a terceira colocada na votação do primeiro turno, e o ex-presidente Maurício Macri. A decisão da dupla, porém, rachou a coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio, que não apoiou Milei.

Do lado de Sergio Massa, o candidato da situação se manteve afastado de figuras tradicionais do peronismo, como Cristina Kirchner, e o atual presidente, Alberto Fernandez. No único debate deste segundo turno, Massa se saiu melhor que o seu adversário. A estratégia do peronista foi explorar falhas e inconsistências do rival, o que funcionou durante boa parte do debate.

Nos últimos dias de campanha, Massa e Milei concentraram atos nas duas províncias que concentram a maior quantidade de eleitores. O peronista encerrou sua campanha em uma escola pública de Buenos Aires para tentar atrair o eleitorado jovem, enquanto o ultraliberal realizou grande evento em Córdoba.

A Argentina tem 35 milhões de pessoas aptas a votar, segundo dados do Ministério do Interior. Destes, 13 milhões (37% do total) estão na província de Buenos Aires, que circunda a capital. Em Córdoba, há 3 milhões (8,6% do total). No primeiro turno, Massa teve 42% dos votos na província de Buenos Aires, com Milei em segundo lugar, com 25% dos votos. Em Córdoba, Milei venceu Massa e Juan Schiaretti, governador da região.

Tem pesquisa boca de urna na eleição da Argentina?

Não, a Justiça eleitoral do país proíbe a divulgação de qualquer tipo de pesquisa antes e durante a votação. Segundo a legislação do país, o prazo final para a divulgação de pesquisas oficiais foi na sexta-feira, 10. Assim, não serão divulgados novos estudos sobre a preferência do eleitorado na reta final da campanha. Internamente, as campanhas e institutos seguem fazendo pesquisas reservadas. EXAME apurou que os resultados encontrados estão em linha com os divulgados até o dia 10.

Apuração das eleições na Argentina 2023

A votação no país vizinho termina às 18h -- o horário em Buenos Aires é o mesmo de Brasília. É esperado que o resultado seja divulgado entre 21 horas e 22 horas.

Como estão as eleições na Argentina?