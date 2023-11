Resultado da eleição na Argentina: votação termina e país aguarda apuração histórica; acompanhe

Do lado de Sergio Massa, o candidato da situação se manteve afastado de figuras tradicionais do peronismo, como Cristina Kirchner, e o atual presidente, Alberto Fernandez. No único debate deste segundo turno, Massa se saiu melhor que o seu adversário. A estratégia do peronista foi explorar falhas e inconsistências do rival, o que funcionou durante boa parte do debate.

O vencedor do pleito vai assumir à presidência pelos próximos quatro anos de um país em severa crise econômica. A inflação chegou a 142% nos últimos 12 meses em outubro, mesmo com o recuo mensal. Projeções apontam que o déficit fiscal do país em 2023 será de mais de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) — o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) era que rombo nas contas públicas fosse de apenas 1,9% neste ano.

As projeções indicam ainda uma economia em contração. No segundo trimestre de 2023, o PIB argentino encolheu 2,8% em relação ao trimestre anterior — e caiu 4,9% na comparação anual. A FMI estima que o PIB argentino terá retração de 2,5% neste ano.