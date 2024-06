Eleições dos EUA terão semanas decisivas; entenda o que estará em jogo

As eleições dos Estados Unidos terão uma série de eventos decisivos nas próximas semanas. A lista inclui o primeiro debate desta campanha, a divulgação da sentença de Donald Trump e o início das convenções partidárias, que definirão os candidatos.

Nesta terça, 11, ocorreu mais um destes eventos: Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, foi condenado por porte ilegal de arma e por mentir em um formulário de compra. A sentença ainda será divulgada nos próximos meses.

Em 27 de junho, ocorrerá o 1º debate deste ano entre Donald Trump e Joe Biden. Os dois decidiram sair do modelo dos últimos anos, organizado por um comitê de debates, e farão encontros em emissoras de TV, com novas regras. Não haverá plateia e, enquanto cada candidato responder, o microfone do adversário ficará desligado, para evitar interrupções como as que marcaram os debates em 2020.

No dia 11 de julho, sairá a sentença de Donald Trump. Ele foi condenado por fraude fiscal, envolvendo pagamento de suborno, e pode pegar até quatro anos de prisão. A pena será divulgada quatro dias antes do começo da convenção republicana, que confirmará Trump como candidato. Ele poderá ser nomeado mesmo que seja condenado à prisão.

"Ele pode ser aclamado dentro da prisão. Existe uma discussão dentro do Partido Republicano, porque se realmente ele for tiver que ficar preso, em prisão fechada ou domiciliar, qual seria a logística da convenção? É uma discussão inimaginável", diz Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, no programa O Caminho para a Casa Branca. Assista a íntegra acima.

Moura comenta também que a condenação ampliou o apoio de Trump entre líderes republicanos. "Houve uma mobilização do partido para desmerecer o processo legal. O partido hoje é o Donald Trump. A discussão sobre substituí-lo na pratica ela não existe", aponta.

O Caminho para a Casa Branca é um programa coproduzido pela EXAME e pela Gauss Capital. Veja os programas anteriores no canal do YouTube da EXAME. Ouça também no Spotify.