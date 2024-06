Filho de Biden é condenado por porte ilegal de arma

Um júri condenou nesta terça-feira Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, em todas as três acusações federais pelos crimes de compra e porte de arma que ele enfrentou, concluindo que ele violou leis federais destinadas a impedir que viciados em drogas possuam armas de fogo. A sua sentença será deliberada posteriormente pela juíza à frente do caso, e pode chegar a até 25 anos de prisão de US$ 750 mil em multas.

*Matéria em atualização