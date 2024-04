Eclipse solar 2024 passará por Dallas, Indianápolis e Montreal; veja mapa e lista de cidades

O eclipse solar total que ocorre na América do Norte nesta segunda, 8, poderá ser visto em várias cidades importantes dos Estados Unidos, Canadá e México.

O fenômeno será visto primeiro no México, depois cruzará os EUA do sul rumo ao nordeste do país, com uma leve passagem pelo Canadá. Veja abaixo uma lista das principais cidades de onde o evento poderá ser visto.

Austin (Texas)

Dallas (Texas)

San Antonio (Texas)

Indianapolis (Indiana)

Toledo (Ohio)

Cleveland (Ohio)

Niagara Falls (Nova York)

Buffalo (Nova York)

Montreal (Canadá)

Torreón (México)

O mapa abaixo mostra o trajeto do eclipse, com os horários em que passará em cada ponto. A lua encobrirá o sol por até quatro minutos em cada local. Quanto mais perto do centro da linha, maior a duração.

Eclipse solar em 2024: veja mapa com o trajeto (Nasa)

Em situações como essa, a Lua bloqueia perfeitamente o Sol, transformando o dia em quase noite. O eclipse será visível somente para os moradores da América do Norte, mas terá uma amplitude maior do que o comum — estima-se que 31 milhões de pessoas possam ver o eclipse, o dobro do último eclipse solar total que atravessou os EUA em 21 de agosto de 2017. O caminho desse eclipse também será quase duas vezes mais amplo (quase 200 km de largura contra apenas 110 km em 2017.

Onde assistir online ao eclipse solar total?

Como o evento será visto somente pelos moradores da América do Norte, o único jeito de assistir ao eclipse solar total no Brasil é pela internet. O Observatório Nacional irá transmitir o evento astronômico pelo Youtube.

A Nasa também transmitirá imagens em suas redes sociais e canais oficiais.