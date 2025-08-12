Donald Trump considera processo contra Jerome Powell por reforma do Fed e políticas monetárias

O presidente Donald Trump disse que está considerando permitir que prossiga um processo contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por conta da reforma da sede do banco central — um projeto cujos estouros de orçamento têm atraído críticas.

Críticas de Trump a Jerome Powell e à política monetária do Fed

Em uma postagem nas redes sociais na terça-feira, Trump retomou suas críticas ao presidente do Fed por causa da decisão do banco central de manter as taxas de juros estáveis, cobrando um corte nas taxas, e voltou a atacar Powell devido às obras de reforma.

“O dano que ele causou ao sempre agir tarde demais é incalculável. Felizmente, a economia está tão boa que passamos por cima de Powell e do conselho (do Fed) complacente”, disse Trump. “Estou, no entanto, considerando permitir que prossiga um grande processo contra Powell por conta do trabalho horrível e extremamente incompetente que ele fez na gestão da construção dos prédios do Fed", completou o presidente republicano.

A reforma do Fed e a tensão com a gestão de Powell

Trump não especificou a qual processo estava se referindo em sua postagem. As obras de reforma se tornaram um ponto de tensão na campanha de pressão de Trump contra Powell e o banco central por não reduzir os juros. No mês passado, ele chegou a vistoriar o canteiro de obras — uma rara visita presidencial à sede do Fed.

Dados divulgados mais cedo, na terça-feira, mostraram que a inflação subiu em julho. O índice CPI ficou dentro das expectativas do mercado, com alta de 0,2% em julho. Mas o núcleo da inflação, que costuma ser mais acompanhado pelo mercado financeiro nos EUA, por excluir preços muito voláteis, acelerou e ficou em 0,3%, acima das projeções.