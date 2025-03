Dilma Rousseff é eleita para novo mandato à frente do Banco dos Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita para um novo mandato à frente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), mais conhecido como Banco dos Brics.

Ela tinha sido eleita para comandar a instituição em 2023, com mandato de dois anos. Sua reeleição, agora para um mandato de cinco anos, foi proposta pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois de intensas negociações com o presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT). Seu nome de Rousseff foi aprovado por unanimidade pelo conselho diretor do banco.

O NBD, com sede em Xangai, foi criado em 2014 pelos Brics, o bloco fundado por Brasil, Rússia, Índica, China e África do Sul.

O grupo de países emergentes aceitou recentemente novos membros como Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã, Indonésia e Arábia Saudita, ainda que essa última nação ainda não tenha formalizado sua adesão.

Presente neste domingo, 23, no Fórum de Desenvolvimento da China, encontro anual de autoridades e empresários, em Pequim, ela defendeu a instituição como fonte de financiamento para os membros e falou sobre as administrações anteriores.



"Uma das coisas mais graves que aconteceram no banco foi quando não tomaram empréstimos por 16 meses" num momento de juros baixos, afirmou, fazendo referência à direção anterior.

"Quando você não tem liquidez, você não investe. Ou seja, também não tinha empréstimo. Nós fomos 40 vezes ao mercado. E teve empréstimo."

Ela também afirmou que está totalmente recuperada, após ficar uma semana internada no final de fevereiro, com neurite vestibular, inflamação nos labirintos que causa tonturas intensas.