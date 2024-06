Dia D faz 80 anos: entenda a data que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial

Esta quarta-feira marca os 80 anos do chamado Dia D, maior operação militar da história, quando tropas de EUA, Reino Unido e Canadá surpreenderam as forças nazistas ao invadirem as praias da Normandia, na França, mudando o curso da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Cerca de 150 mil homens, transportados em 5.300 embarcações, além de 1.200 tanques e cerca de 12 mil aeronaves, participaram da Operação Overlord, como também ficou conhecida a ação militar.

Forças de vários outros países também estavam envolvidas, incluindo tropas francesas lutando com o general Charles de Gaulle. Os Aliados enfrentaram cerca de 50 mil forças alemãs.

As praias onde os desembarques foram realizados receberam os nomes de Omaha, Utah, Juno, Gold e Sword.

Mais de 2 milhões de soldados, marinheiros, pilotos e médicos estiveram envolvidos no Dia D.

Um total de 4.414 pessoas das forças aliadas foram mortas no próprio Dia D, incluindo 2.501 americanos. Mais de 5.000 ficaram feridos.

E por que o Dia D é um marco histórico?

O desembarque na Normandia criou um segundo campo de batalha na Europa Ocidental, forçando a Alemanha nazista a dividir suas forças entre o front oriental (contra a União Soviética) e o front ocidental (contra os Aliados).

Com isso, a Alemanha, principal potência do Eixo (formado também por Itália e Japão) precisou realocar recursos para defender o território francês que havia invadido. Isso enfraqueceu a posição nazista em outros lugares.

Mesmo com esses problemas, as tropas de Hitler conseguiram resistir por dois meses na Normandia, até o início de agosto.

O Dia D também "preparou o terreno" para outras ofensivas contra Berlim, tomada pelos soviéticos em abril de 1945, quase 10 meses depois do Dia D.

A rendição total do regime hitlerista aconteceu em 8 de maio de 1945, na cidade francesa de Reims. Adolf Hitler havia se matado dias antes, em 30 de abril do mesmo ano.

O que esperar da data?

Veteranos e líderes de todo o mundo, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estão reunidos na Normandia. Biden passará cinco dias na França e fará um reunião formal com o presidente Emmanuel Macron. O democrata também ter conversas com presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, sobre os últimos esforços do Ocidente para ajudar Kiev no confronto com a Rússia.

Também houve comemorações na Inglaterra, com a presença da família real britânica e de veteranos de guerra em Portsmouth.