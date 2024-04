Detroit vai de falida à liderança do boom imobiliário nos EUA

Apenas uma década após a declaração de falência de Detroit, a cidade está emergindo com o boom imobiliário mais improvável dos Estados Unidos.

Segundo o The Wall Street Journal, o frenesi de desenvolvimento tomou conta do distrito comercial central de Detroit. Grandes empresas, incluindo a Ford e a incorporadora Related Cos., estão gastando bilhões de dólares em prédios de escritórios e outras propriedades.

O mercado residencial da cidade também está decolando. Os preços das casas na área aumentaram 40% desde 2020 e, nos últimos meses, tiveram o aumento mais acentuado entre as principais áreas metropolitanas dos EUA. O número de apartamentos no centro da cidade mais do que dobrou para 5.903 desde 2010, de acordo com a Downtown Detroit Partnership.

A transformação do distrito comercial de Detroit oferece lições para outras cidades que estão lutando para reviver seus centros urbanos vazios e evitar serem sugadas por um ciclo decadente..

Cidades de todo o país estão correndo para converter edifícios comerciais em apartamentos. Elas também estão adicionando bares, restaurantes e locais de entretenimento para compensar a falta de tráfego de pedestres.

Em Detroit, claro, nem tudo está indo bem. De acordo com o WSJ, as taxas de vacância de escritórios ainda são altas e o tráfego de pedestres ainda não se recuperou totalmente para os níveis pré-pandêmicos.

Entre 1950 e 2020, a população de Detroit diminuiu em dois terços, de mais de 1,8 milhão para cerca de 640.000. A suburbanização e o declínio da fabricação de automóveis deixaram o distrito de escritórios com muitos edifícios vazios e abandonados.

A enorme ruína da Michigan Central, a antiga estação de trem de Detroit, tornou-se um símbolo da decadência urbana. A diminuição da receita tributária ajudou a falir a cidade em 2013.

Mas os bons ventos voltaram a soprar na cidade dos motores. General Motors confirmou na semana passada que permaneceria no centro de Detroit, mas que vai ocuoar um espaço significativamente menor, um sinal do desafio de preencher os escritórios à medida que mais funcionários trabalham remotamente.

Mesmo assim, a recuperação do centro de Detroit já está adiantada. Sua abundância de edifícios antes vazios oferecia oportunidades. Muitos têm quase um século de idade, com andares pequenos e bela arquitetura, disse Eric Larson, CEO da Downtown Detroit Partnership. Esses são exatamente os tipos de edifícios que funcionam bem como conversões de apartamentos.