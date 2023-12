Coréia do Norte pode ter ativado segundo reator nuclear, alerta agência da ONU

“A descarga de água quente é um indicativo de que o reator atingiu o nível crítico”, disse o chefe da AIEA, Rafael Grossi , em comunicado, o que significa que a reação nuclear em cadeia no reator é autossustentável.

A organização da ONU não tem acesso à Coreia do Norte desde que Pyongyang expulsou seus inspetores em 2009. A agência faz análises através de imagens de satélite para acompanhar o avanço do país no campo nuclear.