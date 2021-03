Coreia do Norte adverte EUA a evitar jogos de guerra se "quiserem paz"

Kim Yo Jong, irmã do líder da Coreia do Norte, criticou os exercícios militares em andamento na Coreia do Sul e alertou o novo governo dos Estados Unidos que o cheiro de cordite que se espalha pela fronteira não ajudará a trazer a paz, relatou a mídia estatal nesta terça-feira.

O comunicado de Kim foi a primeira mensagem pública norte-coreana a Washington desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou posse em janeiro. Ele foi transmitido um dia antes de o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, chegarem a Seul para suas primeiras conversas com suas contrapartes sul-coreanas.

"Aproveitamos esta oportunidade para alertar o novo governo dos Estados Unidos que está tentando muito espalhar cheiro de pólvora em nossa terra", disse Kim em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA. "Se quiserem dormir em paz pelos próximos quatro anos, seria melhor que se abstivessem de provocar fedor com seu primeiro passo."

Apesar de toda a fantasia de Kim, as manobras militares conjuntas iniciadas na semana passada se limitaram a simulações de computador por causa do risco de coronavírus, além dos esforços de engajamento com a Coreia do Norte em curso.

Mas sua mensagem foi clara.

"Exercícios de guerra e hostilidade nunca combinam com diálogo e cooperação", disse Kim Yo Jong.

Quando indagado sobre o comunicado de Kim Yo Jong, Blinken disse que está ciente dos comentários, mas que está mais interessado em ouvir o que os aliados e parceiros dos Estados Unidos pensam da Coreia do Norte.